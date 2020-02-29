В Челябинской области школьник умер во время урока

ЧЕЛЯБИНСК, 29 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области девятилетнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК России по региону.

По данным СК, днем в одной из школ города Магнитогорска в ходе урока скончался девятилетний школьник.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится экспертиза по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.