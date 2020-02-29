В Челябинской области школьник умер во время урока

ЧЕЛЯБИНСК, 29 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области девятилетнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК России по региону.
По данным СК, днем в одной из школ города Магнитогорска в ходе урока скончался девятилетний школьник.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием", — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится экспертиза по установлению причины смерти, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.
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Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, ЧП произошло в пятницу в школе № 12. Мальчик нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку, и потерял сознание, прибывшие в школу медики лишь констатировали смерть ребенка.