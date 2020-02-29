На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

ПЕКИН, 29 фев — РИА Новости. Пассажира с подозрением на заражение "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине. Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсеSU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

"Утром 29 февраля в международном аэропорте Шоуду города Пекин на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19", — говорится в сообщении.

Российское посольство уточнило, что "данный пассажир является гражданином иностранного государства и следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин".

Отмечается, что "пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики".

"Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров и 15 членов экипажа) симптомов COVID-2019 на данный момент не обнаружено", — подчеркнули в посольстве. Там также заявили, что дипмиссия "в контакте с компетентными органами Китая отслеживает развитие ситуации, поддерживает связь с российскими гражданами, их местоположение известно".