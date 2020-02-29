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Меркель призвала обеспечить безопасность всем людям в Германии
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РИА Новости

Меркель призвала обеспечить безопасность всем людям в Германии

12:55 29.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала обеспечить безопасность всем людям в Германии, анонсировала дальнейшие меры правительства по борьбе с расизмом и правым экстремизмом.
"Нашей наиважнейшей задачей является обеспечение безопасности всем людям в Германии", - заявила Меркель, видео с ее выступлением в субботу появилось на сайте правительства ФРГ.
"Важно, чтобы люди обменивались мнением, говорили друг с другом, знакомились", - добавила канцлер, отметив, что в 2020 году правительство выделило 125 миллионов евро для превентивных мер по предотвращению распространения идеологии, направленной на разжигание ненависти.
По словам Меркель, Германия остается "страной разнообразия", здесь проживают люди с "разными корнями, разной верой и разным цветом кожи". На всех распространяется действие первой статьи Основного закона, которая предусматривает защиту достоинства человека. После убийства в Ханау, считает Меркель, в Германии отдельные группы населения "чувствуют себя небезопасно". Отметив, что с 1 марта в стране вступает в силу новое законодательство о привлечении трудовых мигрантов из-за рубежа, канцлер заявила, что эти "профессионально высококвалифицированные люди... должны очень быстро принять и Германию в качестве новой родины".
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Вечером 19 февраля 43-летний гражданин Германии расстрелял людей в двух кальянных в городе Ханау в федеральной земле Гессен, убиты девять человек. Подозреваемый был найден мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его 72-летней матери. Предполагается, что к убийствам его подтолкнули правоэкстремистские убеждения.
В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В июне был убит глава городского правительства в Касселе, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника. В октябре в немецком городе Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему это не удалось.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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