БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала обеспечить безопасность всем людям в Германии , анонсировала дальнейшие меры правительства по борьбе с расизмом и правым экстремизмом.

"Нашей наиважнейшей задачей является обеспечение безопасности всем людям в Германии", - заявила Меркель, видео с ее выступлением в субботу появилось на сайте правительства ФРГ.

"Важно, чтобы люди обменивались мнением, говорили друг с другом, знакомились", - добавила канцлер, отметив, что в 2020 году правительство выделило 125 миллионов евро для превентивных мер по предотвращению распространения идеологии, направленной на разжигание ненависти.

По словам Меркель, Германия остается "страной разнообразия", здесь проживают люди с "разными корнями, разной верой и разным цветом кожи". На всех распространяется действие первой статьи Основного закона, которая предусматривает защиту достоинства человека. После убийства в Ханау, считает Меркель, в Германии отдельные группы населения "чувствуют себя небезопасно". Отметив, что с 1 марта в стране вступает в силу новое законодательство о привлечении трудовых мигрантов из-за рубежа, канцлер заявила, что эти "профессионально высококвалифицированные люди... должны очень быстро принять и Германию в качестве новой родины".

Вечером 19 февраля 43-летний гражданин Германии расстрелял людей в двух кальянных в городе Ханау в федеральной земле Гессен, убиты девять человек. Подозреваемый был найден мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его 72-летней матери. Предполагается, что к убийствам его подтолкнули правоэкстремистские убеждения.