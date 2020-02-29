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Прокуратура Ульяновской области проведет проверку ДТП с автобусом
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РИА Новости

Прокуратура Ульяновской области проведет проверку ДТП с автобусом

12:43 29.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с ДТП с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду, сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.
Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.
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"Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с произошедшим сегодня, 29 февраля, ДТП с автобусом, перевозившим новоспасскую детскую футбольную команду", говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Новоспасского района Ульяновской области "проверяет исполнение законодательства об организации и осуществлении перевозки групп детей". Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры региона.
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Василий ЗимаУльяновская областьПроисшествия
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