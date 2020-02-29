Прокуратура Ульяновской области проведет проверку ДТП с автобусом

Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.