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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T12:52+0300
https://ria.ru/20200229/1565476281.html
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565395435_0:0:1620:911_1036x0_80_0_0_40fa11dc9e260bfff130a775304195e7.jpg
РИА Новости

На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов

12:36 29.02.2020 (обновлено: 12:52 29.02.2020)
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© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
АФИНЫ, 29 фев - РИА Новости. Сотни мигрантов и беженцев собрались на границе Турции и Греции возле пропускного пункта Кастаниес в ожидании, когда их пропустят через границу, периодически происходят столкновения с полицией, прямую трансляцию с места событий ведет Sputnik Греция.
Среди мигрантов в основном молодые мужчины, они постоянно перемещаются. Многие жгут костры, чтобы согреться. В районе стоит холодная погода, периодически идут дожди.
Последняя из стычек с мигрантов с полицией произошла некоторое время назад, в субботу утром. Корреспондент агентства сообщил, что турецкая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, которые хотели пересечь границу. Молодые люди закрывали лица и отступали от плотного облака газа. С греческой стороны полиция также использовала газ.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Граница второй день остается закрытой. На греческой стороне границы сосредоточена полиция и военная техника. Ночью группа мигрантов пыталась прорваться через пункт пропуска, но полиция остановила мигрантов слезоточивым газом, сообщает телеканал.
Накануне пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, желающих попасть в Европу. После этого большие группы людей потянулись к границе.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис утром в субботу проводит экстренное совещание по миграционному кризису.
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил телеканалу Skai, что на границе увеличены силы, отметив, что накануне были пресечены многочисленные попытки пересечь границу. Он сообщил, что были арестованы несколько человек. Министр отметил, что люди, собравшиеся на границе, не являются беженцами из сирийского Идлиба, оттуда они не смогли бы приехать так быстро.
Телеканал сообщает, что по крайне мере 66 человек смогли проникнуть в Грецию при том, что границы пытались пересечь от трех до четырех тысяч человек. По его информации, мигрантов привозили автобусами.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
28 февраля, 16:24Война в Сирии
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
1320121410
Обсудить 4
Обострение ситуации в ИдлибеГрецияТурцияВ мире
Популярные комментарии
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29 февраля, 12:37
CCicicipi
1341101
Понимают, но говорят что это "рука Кремля". Так хозяин велит.
29 февраля, 13:06
CCicicipi
1210000
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