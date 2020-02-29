Президент Казахстана встретится с жителями района, где были беспорядки

По его словам, "не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане". "Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев. В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения. Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу", - сказал Токаев в интервью изданию.