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Президент Казахстана встретится с жителями района, где были беспорядки
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РИА Новости

Президент Казахстана встретится с жителями района, где были беспорядки

12:13 29.02.2020
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© AP Photo / Vladimir VoroninКазахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном
Казахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном
© AP Photo / Vladimir Voronin
Казахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен встретиться с жителями района, где были массовые беспорядки, которые привели к гибели людей.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. Полиция расследует более 120 уголовных дел.
"Завтра, 1 марта, я выезжаю с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Планирую встретиться с жителями сел в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане. Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений. Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Наш девиз: единство в многообразии. Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. За рубежом нас знают как "казахов", поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово", - сказал Токаев в интервью казахстанскому изданию informburo.kz.
По его словам, "не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане". "Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев. В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения. Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу", - сказал Токаев в интервью изданию.
Последствия массовых беспорядков на юге Казахстана
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

Этнические дунгане проходят через границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак в 60 км от Бишкека
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AP Photo / Vladimir Voronin

В драке приняли участие около тысячи человек.

Казахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Конфликт был локализован усилиями полиции.

Сгоревшая машина в селе Блас-Батыр, в 250 км от Алматы, где прошли бесполрядки
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

Здания, которые были сожжены во время серии столкновений в селе Масанчи в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Сгоревший дом после недавней серии столкновений в селе в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

Полиция стоит вдоль дороги у села Масанчи в 250 км от Алматы
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

Этнический дунганец осматривает сгоревший дом в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

Этнические дунгане собираются пересекать границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак, примерно в 60 км от Бишкека
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

Сгоревшие машины на улице в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

Полицейские идут по дороге возле села Масанчи в 250 км от Алматы 8 февраля 2020
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

Молодежь проходит мимо сгоревшего здания в селе Масанчи в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© Sputnik / Тимур Батыршин

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев, аким области Аскар Мырзахметов и первый зампредседателя АНК Жансеит Туймебаев присутствуют на похоронах в селе Масанчи
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
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