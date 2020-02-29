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Госбюро расследований Украины ведет 51 "дело "Евромайдана"
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РИА Новости

Госбюро расследований Украины ведет 51 "дело "Евромайдана"

12:12 29.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЕвромайдан
Евромайдан
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Евромайдан. Архивное фото
КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по состоянию на конец февраля ведет 51 "дело "Евромайдана", говорится в отчете врио директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном на сайте.
Ранее следователь ГБР Александр Чорноблавский заявил, что бюро расследований в феврале возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий "Евромайдана".
"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел "Евромайдана" по состоянию на конец февраля находится 51 дело", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отчете подчеркивается, что в феврале была утверждена новая организационная структура бюро, которой предусмотрено создание отдельного управления по расследованию этих дел.
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Ранее Венедиктова заявила, что закон об амнистии участников "Евромайдана", который был принят в феврале 2014 года, необходимо отменить для объективного расследования событий 2014 года в Киеве.
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ЕвромайданУкраинаВ мире
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