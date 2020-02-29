Госбюро расследований Украины ведет 51 "дело "Евромайдана"

КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Государственное бюро расследований (ГБР) Украины по состоянию на конец февраля ведет 51 "дело "Евромайдана" , говорится в отчете врио директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном на сайте.

Ранее следователь ГБР Александр Чорноблавский заявил, что бюро расследований в феврале возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий "Евромайдана".

"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел "Евромайдана" по состоянию на конец февраля находится 51 дело", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что в феврале была утверждена новая организационная структура бюро, которой предусмотрено создание отдельного управления по расследованию этих дел.