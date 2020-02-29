После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской области На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

САМАРА, 29 фев – РИА Новости. Пять детей и один взрослый госпитализированы после аварии с автобусом в Пять детей и один взрослый госпитализированы после аварии с автобусом в Ульяновской области , сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.

"Изначально были госпитализированы трое детей. Позже, после обследования, было принято решение госпитализировать еще двоих: у одного из них травма головы, у второго - травма носа. Также госпитализирована сопровождавшая их женщина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди тех, кого госпитализировали ранее, у двоих детей порезы стеклами, а одному ребенку оторвало кисть руки, сейчас его оперируют.

Он уточнил, что в связи с произошедшим прокуратура начала проверку.