Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T12:02+0300
https://ria.ru/20200229/1565457523.html
В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр
https://cdn21.img.ria.ru/images/139883/23/1398832376_0:202:2000:1327_1036x0_80_0_0_c7e2688b4a69170a50309701660d010d.jpg
РИА Новости

В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр

12:02 29.02.2020
1545
© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея
© Fotolia / Ralf Geithe
Лотерея. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
"Законопроектом предлагается установить, что учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается министерством финансов Российской Федерации (приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)", - говорится в документе.
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
10 января, 03:30
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Авторы уточняют, что проект разработан в целях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"В развитие вышеназванных норм законопроектом предлагается дополнить федеральные законы № 244-ФЗ и 138-ФЭ положениями, устанавливающими запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления", - говорится в документе.
Авторы напоминают, что согласно действующему законодательству юридическое лицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления не может выступать организатором азартных игр или бенефициарным владельцем организатора азартных игр и предлагают распространить эти меры на организаторов и бенефициарных владельцев организаторов операторов лотерей.
Игровой стол. Архивное фото
24 ноября 2016, 16:31
В России могут внести изменения в законы по проведению азартных игрИзменения в законодательстве должны улучшить порядок проведения азартных игр и лотерей.
Также организаторов азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующего организатора азартных игр, оператора лотереи, о лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
В целях приведения правоотношений в указанных сферах деятельности в соответствии с вводимыми требованиями предусматривается вступление в силу Федерального закона по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, говорится в документе.
Авторы уточняют, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов других уровней.
2540000
Обсудить 0
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Самолет Узбекских авиалиний
"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Евросоюз выделил сто миллионов евро на поддержку реформ в Судане
Кадр из фильма Отверженные
Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек
Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов
Биография Роллана Мартиросова
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Межгосударственные отношения Турции и Сирии
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Процедура выборов в парламент Словакии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Церемония совместного фотографирования перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018
Процесс мирного урегулирования в Афганистане
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Московский Кремль
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния