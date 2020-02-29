В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.

"Законопроектом предлагается установить, что учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается министерством финансов Российской Федерации (приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)", - говорится в документе.

Авторы уточняют, что проект разработан в целях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В развитие вышеназванных норм законопроектом предлагается дополнить федеральные законы № 244-ФЗ и 138-ФЭ положениями, устанавливающими запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления", - говорится в документе.

Авторы напоминают, что согласно действующему законодательству юридическое лицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления не может выступать организатором азартных игр или бенефициарным владельцем организатора азартных игр и предлагают распространить эти меры на организаторов и бенефициарных владельцев организаторов операторов лотерей.

Также организаторов азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующего организатора азартных игр, оператора лотереи, о лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

В целях приведения правоотношений в указанных сферах деятельности в соответствии с вводимыми требованиями предусматривается вступление в силу Федерального закона по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, говорится в документе.