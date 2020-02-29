Глава Южной Осетии обсудил с Козаком вопросы инвестпрограммы

ЦХИНВАЛ, 29 фев - РИА Новости. Вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной ЛЭП и модернизации транскавказской автомагистрали обсудили в Москве президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба главы администрации республики.
"Были обсуждены вопросы взаимодействия государственных структур Республики Южная Осетия и Российской Федерации, в том числе вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной линии электропередачи, модернизации Транскавказской автомагистрали", - говорится в сообщении.
Отдельно обсуждались вопросы ввоза продовольственных товаров и автотранспорта, уточняет пресс-служба.
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