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Глава Южной Осетии обсудил с Козаком вопросы инвестпрограммы
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РИА Новости

Глава Южной Осетии обсудил с Козаком вопросы инвестпрограммы

11:56 29.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 фев - РИА Новости. Вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной ЛЭП и модернизации транскавказской автомагистрали обсудили в Москве президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба главы администрации республики.
"Были обсуждены вопросы взаимодействия государственных структур Республики Южная Осетия и Российской Федерации, в том числе вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной линии электропередачи, модернизации Транскавказской автомагистрали", - говорится в сообщении.
Отдельно обсуждались вопросы ввоза продовольственных товаров и автотранспорта, уточняет пресс-служба.
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Анатолий БибиловДмитрий КозакЮжная ОсетияРоссияЭкономика
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