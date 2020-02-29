Глава Южной Осетии обсудил с Козаком вопросы инвестпрограммы

"Были обсуждены вопросы взаимодействия государственных структур Республики Южная Осетия и Российской Федерации, в том числе вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной линии электропередачи, модернизации Транскавказской автомагистрали", - говорится в сообщении.