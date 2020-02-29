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Блогер подтвердила гибель мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
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РИА Новости

Блогер подтвердила гибель мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

11:55 29.02.2020 (обновлено: 12:13 29.02.2020)
106867
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в Instagram Stories подтвердила гибель мужа Валентина в результате трагедии, которая произошла во время празднования ее дня рождения в московском банном комплексе.
"Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры", - сказала она.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Москве. Во время вечеринки в честь дня рождения блогера в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате два человека погибли на месте, а муж Диденко позже скончался в больнице.
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваПроисшествия
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Естественный отбор в действии. Бывают нелепые трагические случайности, но тут блогеры сами нашли себе приключений.
29 февраля, 12:13
Naum Vygodsky
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Ждем видосик с похорон
29 февраля, 12:23
WWsexSpas
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