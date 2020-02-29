Блогер подтвердила гибель мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в Instagram Stories подтвердила гибель мужа Валентина в результате трагедии, которая произошла во время празднования ее дня рождения в московском банном комплексе.
"Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры", - сказала она.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Москве. Во время вечеринки в честь дня рождения блогера в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате два человека погибли на месте, а муж Диденко позже скончался в больнице.