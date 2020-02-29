В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

ВАРШАВА, 29 фев — РИА Новости. В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
"В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.
Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020
По словам министра, первые американские солдаты уже пересекли польскую границу.
Как сообщал Аналитический бюллетень правительственного центра безопасности Польши, DEFENDER 2020 будут не натовскими учениями, а американскими дивизионного уровня.
"Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе", — говорится в документе.
Там уточняется, что военную технику доставят в Европу на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии.
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При этом DEFENDER 2020 будут третьими по величине военными учениями на Европейском континенте со времен холодной войны.
По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие 37 тысяч военнослужащих из США и их союзников и партнеров. В частности, от сухопутных войск будут участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, кроме того — подразделения американских ВВС и морской пехоты.