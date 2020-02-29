В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20

ВАРШАВА, 29 фев — РИА Новости. В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Мариуш Блащак. В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши

"В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.

Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

По словам министра, первые американские солдаты уже пересекли польскую границу.

Как сообщал Аналитический бюллетень правительственного центра безопасности Польши, DEFENDER 2020 будут не натовскими учениями, а американскими дивизионного уровня.

"Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе", — говорится в документе.

Там уточняется, что военную технику доставят в Европу на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии.

При этом DEFENDER 2020 будут третьими по величине военными учениями на Европейском континенте со времен холодной войны.