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В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
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РИА Новости

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

11:32 29.02.2020 (обновлено: 12:47 29.02.2020)
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© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
ВАРШАВА, 29 фев — РИА Новости. В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
"В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", — написал он.
По словам министра, первые американские солдаты уже пересекли польскую границу.
Как сообщал Аналитический бюллетень правительственного центра безопасности Польши, DEFENDER 2020 будут не натовскими учениями, а американскими дивизионного уровня.
"Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе", — говорится в документе.
Там уточняется, что военную технику доставят в Европу на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии.
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При этом DEFENDER 2020 будут третьими по величине военными учениями на Европейском континенте со времен холодной войны.
По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие 37 тысяч военнослужащих из США и их союзников и партнеров. В частности, от сухопутных войск будут участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, кроме того — подразделения американских ВВС и морской пехоты.
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Мариуш БлащакПольшаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Такие упражнения в безумии - пролог Третьей Мировой. Ну вот хочется полякам стать ядерным пеплом...
29 февраля, 11:45
aalnoor1953
9700204
Слух пустить, что где то там, бродит, Новичок с короновирусом, рассосутся как опухоль, правда, только местность загадят
29 февраля, 11:52
Сан Саныч
59280002
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