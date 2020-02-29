В Калининграде появился "русский" Хатико

КАЛИНИНГРАД, 29 фев - РИА Новости. Собака породы хаски стала самым известным животным в Собака породы хаски стала самым известным животным в Калининграде после того, как в местных СМИ рассказали о том, что приметный пес в синем свитере целыми днями сидит возле торгово-офисного центра и ждет с работы свою хозяйку. Легко ли справляться с волной всеобщего внимания, рассказала РИА Новости владелица пса Светлана Куташева.

Найти знаменитость на "своем" месте сегодня уже не так просто. Невероятная популярность хаски обернулась для хозяйки головной болью. После всплеска интереса к собаке Светлана решила какое-то время не оставлять пса на улице возле торгового центра, пока все не успокоится.

Все под контролем

"Люди, которые пишут гневные комментарии, вроде того, "а почему она ребенка своего не посадила так"... Ну, как минимум, это очень глупо. Ему сейчас четыре года, это собака, которая приучена с щенячьих лет везде быть со мной, куда бы я ни пошла - и на работу, и в магазин. У меня была ситуация, когда мы с подругой пошли в клуб танцевать, и он был со мной, ждал", - рассказывает Светлана.

Недавно девушка переехала в Калининград из области. Оставлять тоскующего пса на съемной квартире, по ее словам, просто нереально: своим воем он помешает соседям, да и то, что собака не будет оставаться одна дома, было условием собственника жилья.

"Некоторые люди считают нормальным из-за проблем отдать собаку, ну если кто-то так справляется со сложностями... Для меня это ненормально. Мы сталкиваемся, конечно, с проблемами, мы учимся жить. В любом случае, отдать - это не выход. Это член семьи, которого мы очень любим. У меня с ним просто какая-то грандиозная связь, мирового масштаба", - говорит Светлана.

Хаски в синем свитере

Работает Светлана в офисе, кроме времени на обед, у нее есть 10-минутные перерывы в конце часа, которые она посвящает животному. Ждать хозяйку с работы для него совсем не испытание, как считают многие прохожие, но чтобы обезопаситься от неравнодушных, Светлане пришлось даже написать записку.

"Идея с табличкой появилась еще с прошлого города, когда он ходил со мной на работу, люди думали, что его бросили или он потерялся. Мне пришлось написать записку, что он тоже, как и хозяйка, на работе. Здесь я работаю около двух недель, людей в разы больше, поэтому пришлось написать огромную табличку, что ему не холодно, он сытый, что это нормально для нас - для меня и для него", - рассказала хозяйка собаки.

И все же Светлана пошла на поводу у самых активных переживающих, которые считали, что животное мерзнет, и надела на него кофту под цвет его глаз. Так собака стала еще приметнее. Многие приходили посмотреть на нее, сфотографироваться.

"Люди, которым стало жалко его, принесли коврик, но он не лежит на нем. Ему и свитер неудобен, ему очень жарко. Пока все не успокоится, буду брать в помещение, коллеги не против, хотя на улице ему гораздо комфортнее", - сказала Светлана.

Никогда никому не отдам

Жизнь знаменитого пса за несколько дней обросла легендами. Появилась даже информация о том, хозяйке пришлось отказаться от питомца.

"Мне позвонили, я сказала, что нас нет на работе, а он сидит дома с другом, а вечером вышла статья о том, что якобы из-за негативных комментариев хозяйке пришлось отдать собаку, но не навсегда. Мне начинают писать, звонить, предлагают помощь, а я уже не успеваю все отслеживать, ничего понять не могу. Никому его не отдавала и не собираюсь, это часть моей жизни", - говорит Светлана.

Кличку собаки хозяйка намеренно не говорит - переживает, что могут увести. Калининградцы же наградили хаски самыми разными именами, вплоть до "Русского Хатико". Чтобы снять вопросы о том, как живет собака, Светлана завела аккаунт в Instagram, назвав его "Хаски в синем свитере".

"Мы завели ему страницу в Instagram , чтобы люди видели, что я никого не обманываю, что он гуляет, замечательно живет, что у него лучшая жизнь, которую только можно представить для собаки. Мы идеально понимаем друг друга. Я даю ему достаточно свободы, а он мне взамен дает верность", - говорит Светлана.