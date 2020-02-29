Сирия введет спецпрограммы для детей, выросших на территориях боевиков

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министерство образования Сирии подготовило ускоренные спецпрограммы для обучения детей, выросших на территориях, ранее находившихся под контролем боевиков, рассказал министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф.
"Еще очень важный момент – воспитание детей, выросших на территориях, находившихся под контролем боевиков. Многие из них не умеют читать и писать. Министерство образования подготовило ускоренные специальные программы для их обучения и интеграции в цивилизованное общество", - сказал Атеф Надаф в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Ранее сообщалось о намерении России выделить до 5 миллионов долларов в бюджет Детского фонда ООН на финансирование расходов, связанных с проектом по восстановлению системы образования, а также с обеспечением доступа матерей и детей к питанию и качественным услугам здравоохранения в Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация