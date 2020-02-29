Сирия введет спецпрограммы для детей, выросших на территориях боевиков

"Еще очень важный момент – воспитание детей, выросших на территориях, находившихся под контролем боевиков. Многие из них не умеют читать и писать. Министерство образования подготовило ускоренные специальные программы для их обучения и интеграции в цивилизованное общество", - сказал Атеф Надаф в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".