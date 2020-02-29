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Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса
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РИА Новости

Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса

11:15 29.02.2020
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВЕНА, 29 фев - РИА Новости. Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса, передает в субботу австрийская телерадиокорпорация ORF.
Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
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В окружении Курца сообщили, что "не совсем расстроились", потому что в последние дни в Австрии идет очень активная работа из-за ситуации с коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии уже достигло шести, три из них зафиксированы в Вене, два - в Тироле, один - в Штирии. Курц заявлял, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Австрии и Европе.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцДональд ТрампВОЗАвстрияСШАВ мире
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