В ДТП в Воронеже пострадали восемь человек, двое из которых — дети

ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Восемь человек, в том числе два ребенка, получили травмы в результате столкновения двух иномарок на окраине Восемь человек, в том числе два ребенка, получили травмы в результате столкновения двух иномарок на окраине Воронежа , сообщает в субботу главное управление МВД по региону.

Авария произошла около 20.20 мск на улице 9 Января у дома №237.

"По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля BMW X5, двигаясь со стороны улицы Газовой в сторону микрорайона Придонской, в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 31-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.