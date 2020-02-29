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Врач назвал простые способы нормализовать давление
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РИА Новости

Врач назвал простые способы нормализовать давление

11:13 29.02.2020 (обновлено: 11:35 29.02.2020)
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© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Andrei Tsalko
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров рассказал "Аргументам и фактам", как нормализовать давление, если показатели ниже нормы.
Помочь может соленая или пряная еда, которая ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему. Медик обратил внимание, что такой метод может быть полезен лишь людям, у которых нет хронических заболеваний почек.
Кроме того, при пониженном давлении можно выпить натуральный кофе или черный чай, а также съесть что-то сладкое, чтобы нормализовать сахар и активизировать обменные процессы.
Петров добавил, что за счет употребления мяса и рыбы можно восполнить недостаток питательного жира в организме, повысив уровень холестерина в крови. В свою очередь, орехи и сухофрукты, содержащие жиры и аминокислоты, помогут стимулировать работу головного мозга.
При этом к попыткам повысить давление необходимо подходить с осторожностью и не применять все способы одновременно. По словам Петрова, резкий скачок артериального давления может еще больше ухудшить состояние человека, поскольку в этом случае сосуды не успеют перестроиться и отреагировать должным образом.
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Кровяное давлениеЗдоровьеНиколай ПетровДавлениеОбщество
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