Врач назвал простые способы нормализовать давление

Помочь может соленая или пряная еда, которая ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему. Медик обратил внимание, что такой метод может быть полезен лишь людям, у которых нет хронических заболеваний почек.

Кроме того, при пониженном давлении можно выпить натуральный кофе или черный чай, а также съесть что-то сладкое, чтобы нормализовать сахар и активизировать обменные процессы.

Петров добавил, что за счет употребления мяса и рыбы можно восполнить недостаток питательного жира в организме, повысив уровень холестерина в крови. В свою очередь, орехи и сухофрукты, содержащие жиры и аминокислоты, помогут стимулировать работу головного мозга.