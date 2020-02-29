Россия зафиксировала в Сирии 39 нарушений перемирия за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 18, Латакия – 12, Идлиб – 8, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 33, Алеппо – 3," - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.