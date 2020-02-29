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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-29T11:10+0300
https://ria.ru/20200229/1565419307.html
Россия зафиксировала в Сирии 39 нарушений перемирия за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565328912_371:272:3369:1958_1036x0_80_0_0_6ace3983f14c0ee58b806781c0b5d82b.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала в Сирии 39 нарушений перемирия за сутки

11:10 29.02.2020
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© Фото : SANAОсвобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала 39 нарушений, Турция - 36, сообщается в бюллетене Минобороны РФ на его сайте.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 18, Латакия – 12, Идлиб – 8, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 33, Алеппо – 3," - говорится в сообщении.
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