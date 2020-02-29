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2020-02-29T11:05+0300
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Мишустин поздравил актрису Алину Покровскую с юбилеем
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РИА Новости

Мишустин поздравил актрису Алину Покровскую с юбилеем

11:05 29.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Алина Покровская
Актриса Алина Покровская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актриса Алина Покровская. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Алину Покровскую с юбилеем, отметив, что все ее роли оставляют яркий след в сердцах зрителей, поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Несмотря на множество незабываемых ролей в кино, главным в Вашей жизни был и остаётся Театр Российской Армии. На этой знаменитой сцене Вы блистаете многие годы, виртуозно перевоплощаетесь в героинь Островского, Солженицына, Астафьева, Арбузова", - приводятся слова премьера в тексте телеграммы.
Он также отметил, что актриса для каждого спектакля находит особую тональность, всегда удивляет и завораживает публику. "Какую бы роль Вы ни играли – все они оставляют яркий след в сердцах зрителей", - заключил Мишустин.
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КультураАлина ПокровскаяМихаил МишустинРоссия
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