Мишустин поздравил актрису Алину Покровскую с юбилеем

"Несмотря на множество незабываемых ролей в кино, главным в Вашей жизни был и остаётся Театр Российской Армии. На этой знаменитой сцене Вы блистаете многие годы, виртуозно перевоплощаетесь в героинь Островского, Солженицына, Астафьева, Арбузова", - приводятся слова премьера в тексте телеграммы.

Он также отметил, что актриса для каждого спектакля находит особую тональность, всегда удивляет и завораживает публику. "Какую бы роль Вы ни играли – все они оставляют яркий след в сердцах зрителей", - заключил Мишустин.