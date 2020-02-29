В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Лжесотрудник Лжесотрудник ФСБ , предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму , возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.

"Подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и, в качестве благодарности за содействие, последнему необходимо приготовить "покровителю" сумму в размере 60 тысяч долларов США, передавать которую можно по частям. Желавший скорейшего трудоустройства житель Томска выразил свое согласие", — говорится в сообщении.