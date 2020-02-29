В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.
"Подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и, в качестве благодарности за содействие, последнему необходимо приготовить "покровителю" сумму в размере 60 тысяч долларов США, передавать которую можно по частям. Желавший скорейшего трудоустройства житель Томска выразил свое согласие", — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан с поличным при передаче первой части финансового транша в размере 20 тысяч долларов. Свою вину задержанный признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проверяется информация о причастности мужчины и к другим мошенническим схемам.
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