Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана

"У Ирана, к сожалению, очень специфические характеристики. У них самый высокий процент смертности, за исключением провинции Хубэй. На этой стадии возможен высокий уровень неустановленных случаев, а значит, эти случаи могут выявиться на выезде из Ирана", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант.