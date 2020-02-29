ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.