ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

ЖЕНЕВА, 29 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек эпидемии, необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить, рассказали РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы", - сказал он.
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.
Только ношение маски не защитит от нового коронавируса, подчеркивают в ВОЗ. В том случае если необходимо носить маску, ВОЗ рекомендует изучить правила пользование подобным средством. В частности, как ее правильно надевать, сколько ее можно носить, как ее правильно снимать и утилизировать. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.