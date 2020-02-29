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ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
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РИА Новости

ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

10:36 29.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске в центре Милана. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек эпидемии, необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить, рассказали РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы", - сказал он.
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.
Только ношение маски не защитит от нового коронавируса, подчеркивают в ВОЗ. В том случае если необходимо носить маску, ВОЗ рекомендует изучить правила пользование подобным средством. В частности, как ее правильно надевать, сколько ее можно носить, как ее правильно снимать и утилизировать. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.
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Распространение нового коронавирусаТарик ЯзаревичВОЗ
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