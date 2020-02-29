В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора

"За период мониторинга зарегистрировано 1177 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 98 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 377 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8414 человек, отмечается в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.