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Число погибших после ЧП в банном комплексе в Москве выросло до трех
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РИА Новости

Число погибших после ЧП в банном комплексе в Москве выросло до трех

10:29 29.02.2020 (обновлено: 17:53 29.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Москве скончался еще один участник торжества в банном комплексе, сообщила РИА Новости представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Она напомнила, что накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения.
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"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", — сказала Иванова.
Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что в реанимации умер муж Instagram-блогера Екатерины Диденко, на праздновании дня рождения которой и произошла трагедия.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция, в результате люди, прыгнувшие туда после бани, получили серьезные ожоги и отравление.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допросили работников банного комплекса и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
По словам представителя экстренных служб, в больнице остаются еще четыре человека.
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ЧП в московском банном комплексеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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блогер - это заболевание ...
29 февраля, 10:48
Даша Светлая
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Царствие небесное...вот к чему приводится "образованное" блогерство....учится некогда, а денег зарабатывать по быстрому хочется с рождения сначала молодым родителям, а потом и их отпрыскам....
29 февраля, 11:15
FGFedor Grojs
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