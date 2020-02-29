Число погибших после ЧП в банном комплексе в Москве выросло до трех

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Москве скончался еще один участник торжества в банном комплексе, сообщила РИА Новости представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она напомнила, что накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения.

"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", — сказала Иванова.

Ранее Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что в реанимации умер муж Instagram-блогера Екатерины Диденко , на праздновании дня рождения которой и произошла трагедия

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция, в результате люди, прыгнувшие туда после бани, получили серьезные ожоги и отравление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допросили работников банного комплекса и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.