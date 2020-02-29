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МЧС дежурит у больницы в Минске, где находится больной коронавирусом
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РИА Новости

МЧС дежурит у больницы в Минске, где находится больной коронавирусом

10:25 29.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Минск. Архивное фото
МИНСК, 29 фев - РИА Новости. МЧС Белоруссии развернуло палатки возле инфекционной больницы в Минске, куда доставлен первый в стране больной с коронавирусом нового типа, сообщила в субботу пресс-секретарь белорусского министерства здравоохранения Юлия Бородун.
В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Городской клинической инфекционной больнице Минска. Кроме того, сокурсники иранца проходят обследование в госпитале в Боровлянах под Минском. Больница, куда был доставлен заболевший иранец и те, кто с ним контактировал, находится на карантине.
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"Палатки во дворе минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Для осуществления правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии… Отдельное спасибо МЧС за быстрое реагирование на наши запросы", - говорится в комментарии Бородун.
При этом пресс-секретарь уточнила, что пока пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, нет, но медики должны быть к этому готовы. Бородун добавила, что именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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