МЧС дежурит у больницы в Минске, где находится больной коронавирусом

МИНСК, 29 фев - РИА Новости. МЧС МЧС Белоруссии развернуло палатки возле инфекционной больницы в Минске, куда доставлен первый в стране больной с коронавирусом нового типа , сообщила в субботу пресс-секретарь белорусского министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Городской клинической инфекционной больнице Минска. Кроме того, сокурсники иранца проходят обследование в госпитале в Боровлянах под Минском. Больница, куда был доставлен заболевший иранец и те, кто с ним контактировал, находится на карантине.

"Палатки во дворе минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Для осуществления правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии… Отдельное спасибо МЧС за быстрое реагирование на наши запросы", - говорится в комментарии Бородун.

При этом пресс-секретарь уточнила, что пока пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, нет, но медики должны быть к этому готовы. Бородун добавила, что именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.