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Правительство одобрило автозамену в ЕГРЮЛ при смене названия юрлица
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РИА Новости

Правительство одобрило автозамену в ЕГРЮЛ при смене названия юрлица

10:19 29.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление возможности регистрирующим органам самостоятельно вносить изменения в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при смене юрлицами названий, если в других записях встречается старое наименование, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проектом предлагается внести изменения в статью 5 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
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"Законопроектом предлагается внести изменения, в соответствии с которыми в случае внесения в ... ЕГРЮЛ изменений в наименование юридического лица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юридического лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юридического лица в составе сведений об иных юридических лицах, где такое юридическое лицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принятие законопроекта положительно отразится на процессе госрегистрации юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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