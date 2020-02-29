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https://ria.ru/20200229/1565368342.html
"Эстафета тепла": синоптик рассказал о погоде в начале марта
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РИА Новости

"Эстафета тепла": синоптик рассказал о погоде в начале марта

10:15 29.02.2020 (обновлено: 11:16 29.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Весна в Москве продолжит тенденции теплой зимы, а в первые дни марта температура побьет очередные рекорды, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зима-2020 в Центральной России, как мы и обещали, по всей видимости, станет рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, превысив среднюю температуру зимнего сезона 59-летней давности (1961 год)", — сказал он.
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По словам синоптика, нынешней зимой в Москве превышение средней температуры над нормой составляет 7,8 градуса, а среднесуточная температура была положительной.

"В Москве, которая, между прочим, является третьей столицей мира по холоду, средняя температура воздуха зимы — положительная и составила плюс 0,5 градуса. По сути, это показатели климата населенных пунктов России, которые находятся примерно на тысячу километров южнее Москвы. Это теплее, чем многолетние температурные показатели таких столиц, как Стокгольм, Осло, Варшава, Киев и Бухарест, и похоже на зимнюю погоду Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены", — сказал Тишковец.

Он добавил, что весной эта тенденция сохранится.
"Весна примет эстафету тепла и стартует с довольно высоких температурных позиций. Так, если 1 марта, в условиях относительно солнечной погоды, дневная температура составит ноль — плюс пять, то уже к 5-6 марта воздух будет прогреваться до небывалых восьми-тринадцати градусов тепла — падет предыдущий рекорд 1995 года", — заявил синоптик.
Однако к праздничным выходным вновь похолодает: днем будет не выше плюс двух — плюс семи, а ночами — около нуля. Тем не менее это все равно выше нормы.
В дальнейшем, прогнозирует Тишковец, превышение над нормой станет не таким значительным, но в среднем все равно будет немного теплее положенного. "Однако март время от времени все-таки будет напоминать нам, что по климату это месяц зимний. Слабые заморозки изредка еще будут возвращаться, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном плюсе", — считает он.
Начало настоящей климатической весны — то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль — придется, по словам специалиста, на день весеннего равноденствия, 20 марта.
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