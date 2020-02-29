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СК начал проверку после ДТП с детьми под Ульяновском
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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с детьми под Ульяновском

10:09 29.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 29 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором пострадали дети, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону.
Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. По предварительным данным властей региона, в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка о травмировании пассажиров автобуса… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией всей необходимой помощи пострадавшим. Комиссия выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей. По данным правительства региона, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьПроисшествия
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