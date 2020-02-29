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Правительство одобрило расширение своих прав в сфере приватизации
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РИА Новости

Правительство одобрило расширение своих прав в сфере приватизации

10:06 29.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение своих полномочий в части установления единых требований к разработке программ приватизации федерального, находящегося в собственности регионов РФ и муниципального имущества, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин также предлагает наделить полномочиями по установлению требований к предоставлению информации об итогах исполнения программ приватизации такого имущества, а также к форме предоставления такой информации. Отмечается, что законопроект вносит изменения в ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
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"Законопроектом предусматривается наделение правительства полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального имущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации и муниципального имущества", - говорится в сообщении.
Кроме того, законопроект предлагает отменить направление регионами РФ отчетной информации о результатах приватизации муниципального имущества и имущества субъекта в правительство в связи с тем, что уполномоченный орган на ежегодной основе будет представлять отчет о приватизации имущества правительству.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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