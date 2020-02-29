В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в ДНР сообщили о девяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило - 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 72 единицы", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.