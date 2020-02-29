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Правительство одобрило изменение главы ГК о патентном праве
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РИА Новости

Правительство одобрило изменение главы ГК о патентном праве

10:03 29.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило возможность принятия им решения об использовании изобретения для производства в России запатентованных лекарств на экспорт без согласия патентообладателя, сообщается на сайте кабинета министров.
"Законопроектом предлагается дополнить главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации статьей, ... предусматривающей возможность принятия правительством решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации запатентованных лекарственных препаратов без согласия патентообладателя с уведомлением его о принятом решении для последующего экспорта таких лекарственных препаратов", - поясняется в сообщении.
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Добавляется, что принятие законопроекта направлено на реализацию норм закона от 2017 года о принятии протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, принятого генеральным советом Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 6 декабря 2005 года.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в главу 72 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Таблетки
22 ноября 2019, 11:40
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
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РоссияГражданский кодексЭкономика
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