Правительство одобрило изменение главы ГК о патентном праве

Добавляется, что принятие законопроекта направлено на реализацию норм закона от 2017 года о принятии протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, принятого генеральным советом Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 6 декабря 2005 года.