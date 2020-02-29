Врачи рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом

БАКУ, 29 фев – РИА Новости. Состояние здоровья гражданина РФ, у которого в Азербайджане диагностировали коронавирус, стабильное, осложнений нет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе созданном при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом.
Ранее оперативный штаб для борьбы с вирусом, созданный при кабмине Азербайджана, сообщил, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане. Отмечалось, что это гражданин России. Его состояние стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима.
"Состояние его (гражданина РФ) здоровья стабильное, никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение", - сообщили в штабе.
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