Врачи рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом

Ранее оперативный штаб для борьбы с вирусом, созданный при кабмине Азербайджана, сообщил, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане. Отмечалось, что это гражданин России. Его состояние стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима.