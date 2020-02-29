Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T09:56+0300
https://ria.ru/20200229/1565361299.html
Врачи рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом

09:56 29.02.2020
8742
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
БАКУ, 29 фев – РИА Новости. Состояние здоровья гражданина РФ, у которого в Азербайджане диагностировали коронавирус, стабильное, осложнений нет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе созданном при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом.
Ранее оперативный штаб для борьбы с вирусом, созданный при кабмине Азербайджана, сообщил, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане. Отмечалось, что это гражданин России. Его состояние стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима.
"Состояние его (гражданина РФ) здоровья стабильное, никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение", - сообщили в штабе.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2822011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоссияАзербайджан
Рекомендуем
Медик
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
Попова рассказала о проверке на коронавирус прибывающих в Россию
Самолет авиакомпании Аэрофлот
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Военные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Тэгу, Южная Корея. 29 декабря 2020
Минздрав назвал неблагополучные из-за коронавируса страны
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Три медработника одной из больниц Парижа заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
03:17Ученые хотят научить червей по запаху определять точный тип рака
Лента новостейМолния