В Канаде выявили коронавирус у мужчины, побывавшего в Египте

"После прибытия в Торонто 20 февраля 2020 года, мужчина за 80, который ранее ездил в Египет, 27 февраля явился в неотложное отделение больницы общего профиля… Пациент находился на лечении в больнице, где применялись все соответствующие меры предосторожности, включая его изолирование на время прохождения тестов диагностики COVID-19. Мужчина, чувствовавший себя хорошо, был выписан в тот же день, и в соответствии с протоколами остается в добровольной изоляции и не выходит из дома", - говорится в релизе, размещенном на сайте правительства Онтарио.