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РИА Наука
2020-02-29T13:32+0300
https://ria.ru/20200229/1565360869.html
Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе
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РИА Новости

Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

09:43 29.02.2020 (обновлено: 13:32 29.02.2020)
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© LabPadreПрототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020
Прототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020
© LabPadre
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
На видео, опубликованном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что в 22:00 по местному времени 28 февраля (7:00 мск 29 февраля) прототип Starship SN1 разорвался на части.
При этом, как отмечается в видео, выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на десять-двадцать метров и упали.
В ноябре другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность, также проводившихся в Бока-Чика.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Кроме того, он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
3 октября 2019, 14:02РИА Наука
Презентация корабля Starship от Илона Маска не впечатлила Рогозина
54286167312
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РИА НаукаStarshipИлон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceXТехас
Популярные комментарии
Очень жаль. Илон Макс делает очень много для освоения космоса и развития современных технологий.
29 февраля, 10:35
AAA AA
154120068
Сенсация в ракетостроении! Всякие неудачи с ракетами случались: они взрывались, горели, падали. Но чтобы лопались, такого ещё не было. Спасибо, Маск, насмешил.
29 февраля, 10:06
АКАНДРЕЙ КОННИН
96190016
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