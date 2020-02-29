Прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе

Прототип корабля Starship SN1 во время испытаний в Техасе, США. 28 февраля 2020

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Прототип космического корабля Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

На видео, опубликованном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что в 22:00 по местному времени 28 февраля (7:00 мск 29 февраля) прототип Starship SN1 разорвался на части.

При этом, как отмечается в видео, выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на десять-двадцать метров и упали.

В ноябре другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность, также проводившихся в Бока-Чика.