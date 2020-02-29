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Политологи оценили перспективы третьих за год выборов в Израиле
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РИА Новости

Политологи оценили перспективы третьих за год выборов в Израиле

09:36 29.02.2020
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© РИА Новости / Амит ШаальПарламентские выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле
© РИА Новости / Амит Шааль
Парламентские выборы в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. За третьими подряд парламентскими выборами в Израиле, назначенными на ближайший понедельник, с большой долей вероятности последуют и четвертые, однако ничего ужасного не происходит, считают политологи и историки.

Привычка выбирать

Ни после выборов в апреле, ни после голосования в сентябре 2019 года победившим партиям не удалось сформировать правительство большинства. Третьи за последние 11 месяцев выборы в Кнессет пройдут 2 марта 2020 года. Последние опросы, проведенные за три дня до голосования, показывают, что главные противники вновь набирают практически равное число депутатских мандатов и даже мобилизация всех политических союзников не позволяет ни правящей партии "Ликуд", ни главному оппозиционному блоку "Кахоль-Лаван" сформировать правительство. Эта беспрецедентная ситуация за 72 года существования государства Израиль заставляет политиков и специалистов задаваться вопросом о дееспособности политической системы в Израиле.
По данным социологов, уже более трети израильтян уверены, что им придется идти на избирательные участки четвертый раз подряд. Институт демократии Израиля, чьи данные опубликовал в четверг Jerusalem Post, сообщает, что такой ответ дали 30,4% опрошенных. Еще 22% надеются, что будет сформирована правая правительственная коалиция, а 16,7% уверены, что будет создано правительство национального единства во главе c премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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"Опросы последних дней дают надежду "Ликуду" и правому лагерю, однако израильская политическая ситуация такова, что шансы на победу совсем не означают возможность сформировать коалицию, и ни один опрос пока не дает ни одному из блоков такой шанс", - заявил в интервью РИА Новости политолог Арик Эльман.

Бен Гурион бы расстроился

Автор монографии по истории Израиля Михаил Штереншис считает политический кризис в Израиле, уже почти год живущем без постоянных органов власти, закономерным.
"В Израиле через 72 года после его создания наступил свой политический кризис. Он связан с тем, что развитие политической мысли в Израиле отстает от общего развития общества. Израильская политическая система работает по стандартам, которые еще (первый премьер-министр Израиля Давид) Бен-Гурион заложил. Они хорошо работали первые 30 лет существования государства, слабо работали в следующие 30 лет и перестали работать в последнее десятилетие. То есть этот кризис мог наступить и на 10 лет раньше", - считает Штереншис.
По мнению историка, первый кризис политической системы Израиля, созданной еще Бен-Гурионом в 1949 году, наступил 30 лет назад, когда две основные политические силы - правая партия "Ликуд" и левый блок "Маарах" - набрали практически одинаковое количество мандатов. Это резко увеличило амбиции и значение маленьких секторальных партий, без которых стало невозможно сформировать правительственную коалицию.
Второй этап кризиса пришелся на 1996 год, когда впервые за всю историю страны правящая партия не набрала 40 мандатов. Коалиционные партнеры стал требовать еще больше, правительство из компактного кабинета в 15 министерств, задуманного Бен-Гурионом, разрасталось до 30 человек. Впервые была введена ротация на посту премьера для лидеров двух основных политических партий в парламенте.
"То есть система Бен-Гуриона перестала работать, и можно только удивляться, почему ее окончательная смерть наступила в апреле 2019-го, а не раньше. Сложности были и раньше, но до коллапсов дело не доходило, так как придумывались разные "костыли" для умирающей системы... Но это именно "костыли", а не реконструкция самой системы", - считает Штереншис.
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Найдите 10 отличий

Последний этап политического кризиса ознаменован тем, что две основные претендующие на победу политические силы выступают практически с одинаковых политических позиций. И партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху, и блок "Кахоль-Лаван" под руководством Бени Ганца исповедуют схожие взгляды по вопросам безопасности, аннексии Иорданской долины, плана Трампа, иранкой угрозы, единого Иерусалима, и ситуации в секторе Газа. Порой лидер "Кахоль-Лаван" критиковал Нетаньяху за недостаточную жесткость и решительность в действиях по этих направлениям.
"Кахоль-Лаван" вынуждена в последние дни перед выборами пересматривать свою стратегию обращения к правому электорату - надежда переманить этих избирателей лозунгами, очень похожими на идеи Нетаньяху, себя не оправдала. Теперь "Кахоль-Лаван" попытается увеличить свой электорат за счет своих союзников слева, запугав их перспективой того, что Нетаньяху может остаться премьер-министром, если "Ликуд" обойдЕт Ганца по числу мандатов", - считает политолог Эльман.
Общественного запроса на реформирование политической системы сегодня в Израиле нет. Вопреки ожиданиям, практически все политические партии, участвовавшие в избирательном марафоне в апреле и сентябре прошлого года, в общем и целом сохранили верность своего электората и на этот раз. Создание правительства национального единства любой ценой не стало пока основным и обязательным требованием у избирателей. Однако даже если правительство единства будет создано, оно не просуществует более двух лет, и кризис продлится, считает Штереншис.
"Пока из магазинов не начнут исчезать сахар, соль и спички, народ будет голосовать, как голосовал. Кризис политической власти в Израиле интересен тем, что он происходит на фоне стабильного экономического развития и улучшения благосостояния людей", - отмечает историк.
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Больной вполне здоров

По мнению специалистов, кризис не выходит за пределы избирательной системы. Политическая конструкция Израиля и его основные институты - суды, армия, пресса, банки - демонстрируют устойчивость, несмотря на политический шторм, считает профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин.
"То, что правительство живет на бюджете 1 к 12 (то есть можно тратить 1/12 прошлогоднего годового бюджета каждый месяц)- не очень позитивная ситуация, не дает возможности реализовать стратегические программы. Это плохая новость. Но хорошая новость в том, что израильская экономика оказалась довольно устойчивой - и в той ситуации, когда уже который месяц идут бесконечные выборы, израильская экономика показывает тенденции устойчивого роста. Это показывает плюсы израильской экономической системы. Финансовая система хороша, экономическая система неплоха, доверие иностранных вкладчиков высоко. Так что в этом смысле при всем общественном раздражении это сказывается скорее в политическом аспекте, но не в экономическом. Ничего ужасного не происходит", - уверен Ханин.
Эксперты полагают, что сложившуюся политическую систему в стране, где основные институты работают нормально, менять не стоит. "Менять надо систему выборов, систему парламента и систему народного участия в управлении государством. По щелчку пальцами этого сделать нельзя. Этим должны целенаправленно заниматься политологи, серьезно и усидчиво", - считает Штереншис.
Толчком к серьезному реформированию избирательной системы в Израиле может стать либо появление новой политической силы, на которую пока в обществе нет осознанного запроса, либо экономический кризис, либо осознание обществом необходимости политических изменений. Однако пока израильского избирателя волнуют совсем другие проблемы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
27 декабря 2019, 01:40
Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
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Бени ГанцКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если бы израильтяне выбирали политиков, которых нужно расстрелять, не было бы политика, который получил бы менее 10% голосов. Фашизм в Израиле почти достиг предела. В обществе правят законы не равные для разных групп граждан. Есть привилегированные группы в различных направлениях. Но даже перед этими дискриминационными законами, граждане не равны. Израиль сегодня, самое антисемитское государство.
29 февраля, 10:36
Сергей Ростовцев
6000193
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