В ДНР заявили об обстреле запада Донецка украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики и запад Донецка, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева - ред.) - Ленинское (под контролем ДНР - ред.) - выпущено 23 мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также обстрелу подвергся поселок Старомихайловка на западе Донецка. По нему украинские силовики выпустили 10 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.