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2020-02-29T09:36+0300
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В ДНР заявили об обстреле запада Донецка украинскими силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле запада Донецка украинскими силовиками

09:36 29.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Донецк
Стела на въезде в город Донецк
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела на въезде в город Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу обстреляли из минометов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики и запад Донецка, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева - ред.) - Ленинское (под контролем ДНР - ред.) - выпущено 23 мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также обстрелу подвергся поселок Старомихайловка на западе Донецка. По нему украинские силовики выпустили 10 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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