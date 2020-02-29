В Таиланде зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

"Новый пациент – работник торговли, ему 21 год, он по роду своей деятельности вступал в контакт с иностранными туристами", - заявил журналистам секретарь минздрава Таиланда.

"Таким образом, количество заболевших у нас в стране составило 42 человека, 28 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, 14 проходят лечение", - добавил он.