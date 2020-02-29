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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

09:20 29.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех", - сказал он.
Метеоролог также отметил, что будет дуть западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит - 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"Москва
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