Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех", - сказал он.
Метеоролог также отметил, что будет дуть западный ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит - 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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