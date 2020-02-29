Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала подробности инцидента во время своего выступления в Рязани.
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка. Через несколько секунд после того, как Буланова начала исполнять песню, между двумя женщинами началась драка, к которой подключились и другие присутствующие.
Артистка призналась, что узнала о драке из новостей.
"Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление", — отметила Буланова в комментарии телеканалу "Звезда".