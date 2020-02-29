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2020-02-29T13:08+0300
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Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
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РИА Новости

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

09:18 29.02.2020 (обновлено: 13:08 29.02.2020)
32003
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова рассказала подробности инцидента во время своего выступления в Рязани.
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка. Через несколько секунд после того, как Буланова начала исполнять песню, между двумя женщинами началась драка, к которой подключились и другие присутствующие.
Артистка призналась, что узнала о драке из новостей.
"Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление", — отметила Буланова в комментарии телеканалу "Звезда".
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Обсудить 14
Татьяна БулановаРязаньПроисшествия
Популярные комментарии
Одна из зрительниц не разрыдалась от жалобной песни, другая сделала ей замечание - и понеслось!
29 февраля, 09:25
Naum Vygodsky
1400101
Не заметила она, там миксфайт начался с участием крупноколиберных баб, та что зашла со спинки как Хитмен работала на добивание как в боях М1, сразу видно, профи😅
29 февраля, 09:46
ppochta1988
1100000
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