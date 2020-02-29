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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
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РИА Новости

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

09:16 29.02.2020 (обновлено: 12:11 29.02.2020)
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© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020
На месте ДТП с участием автобуса Хендай в Ульяновской области. 29 февраля 2020
© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской области
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, авария произошла на 24-м километре федеральной автодороги Р-178 Саранск — Ульяновск, в 14 километрах севернее поселка Порецкое. Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник", съехал в кювет.
© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020
На месте ДТП с участием автобуса Хендай в Ульяновской области. 29 февраля 2020
© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской области
На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Как сообщает пресс-служба областного правительства, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и опрокинул автобус.

"По предварительным данным, пострадало десять человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
Позже стало известно, что медики решили госпитализировать еще двоих детей, у одного из которых травма головы, а у другого — носа. Кроме того, госпитализирована сопровождавшая детей женщина.
По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
Областной главк Следственного комитета, со своей стороны, начал проверку.
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