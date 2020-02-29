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В Словакии стартовали парламентские выборы
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РИА Новости

В Словакии стартовали парламентские выборы

09:12 29.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИсторический центр Братиславы
Исторический центр Братиславы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Исторический центр Братиславы. Архивное фото
ПРАГА, 29 фев – РИА Новости. В населенных пунктах Словакии в субботу в 7.00 (9.00 мск) открылись избирательные участки, около 4,4 миллиона жителей республики могут проголосовать за кандидатов в Национальный совет (однопалатный парламент из 150 депутатов), 24 политические партии и движения не скрывают своих амбиций получить депутатские мандаты, завершится голосование в этот же день в 22.00 (24.00 мск).

Результаты непредсказуемы

Местные СМИ называют эти выборы самыми непредсказуемыми, поскольку они впервые за последние 14 лет не имеют явного фаворита. В 2006-2016 годах неизменно, иногда с гигантским отрывом, побеждала партия "Курс – социальная демократия" (КСД), возглавляемая Робертом Фицо, который затем формировал в качестве премьера правительство (за исключением 2010 года).
На сей раз, как подтвердили последние опросы в середине февраля, если у ныне правящей КСД и осталось преимущество, то оно выражается в 1-2% перед центристской партией "Обыкновенные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) во главе с Игорем Матовичем. Однако каждая из этих партий претендует лишь на 17-19% голосов избирателей и, в случае победы, сможет властвовать только в коалиции с другими политическими субъектами.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Вчера, 01:38
Процедура выборов в парламент Словакии

Трагедия с журналистом сломала хребет социал-демократам

Если претендующему на пост премьера Матовичу уже предлагали свои услуги в качестве послевыборных партнеров лидеры ряда иных партий, то КСД является сейчас в республике, своего рода, политическим изгоем. Хребет социал-демократам сломала трагическая история с убийством 2 года назад журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованиями контактов представителей власти с мафиозными бизнесменами.
Никто из структур КСД не был напрямую замешан в этом убийстве, но волна негодования, вызванная бездеятельностью органов МВД, прокуратуры и судов, многотысячными митингами прокатилась по городам республики, обнажила гниль внутри партии, вынудила спешно покинуть свои посты влиятельных чиновников аппарата правительства, глав ряда министерств и ведомств, включая МВД, вице-спикера парламента, генпрокурора и, в конце концов, премьера Фицо.
После этого популярность КСД, набиравшей на прошлых парламентских выборах порой до 44% избирательских голосов, сокращалась, подобно шагреневой коже, а лидеры всех остальных партий заранее и однозначно отмежевались от возможного послевыборного сотрудничества с КСД. Сами социал-демократы, учитывая нынешнее общенациональное раздражение личностью своего председателя, Роберта Фицо, назначили предвыборным лидером премьера Петера Пеллегрини.
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Партия нерукопожатных

Подобно КСД, особняком на политической сцене страны, стоит лишь крайне правая "Народная партия Наша Словакия" (НПНС), которая позиционирует себя в качестве преемницы правившей в республике в годы Второй мировой войны профашистской Словацкой народной партии. НПНС стремится привлечь внимание, в основном, сельского населения, а также молодежи антицыганскими и антимусульманскими лозунгами. В опросах ей отдавали свои голоса до 11% респондентов. Но даже в случае вхождения в состав парламента, депутаты НПНС, как не раз заявляли представители остальных партий, будут нерукопожатными для своих демократических коллег.

Выборы могут закончиться патом

Упомянутые предвыборные опросы показали большую тесноту рядов претендентов на кресла в парламенте, в его состав могут попасть, преодолев 5-процентный барьер, до 8-9 партий и движений. Если лидер ОЛНЛ Матович действительно победит и попробует составить правительство, то ему для создания надежной коалиции (минимум 76 мандатов от общего числа в 150 депутатов) придется вести переговоры, как считают местные политологи, с лидерами 5-6 небольших партий и движений, что может в итоге привести к созданию весьма разношерстной и крайне непрочной правящей команды.
В таком случае может практически повториться ситуация 2010 года, когда выборы уверенно выиграли социал-демократы, но правоцентристские партии отказались идти с ними в коалицию, составили собственное правительство, работавшее по принципу "лебедь, рак и щука", и довели, в конце концов, дело в 2012 году до внеочередных парламентских выборов.
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Правительство профессионалов и очередные выборы

Предвидя подобную ситуацию и после нынешних выборов, президент республики Зузана Чапутова заранее оговорила возможные варианты развития дальнейших событий. Она заявила о том, что предоставит право на составление нового кабинета поочередно лидерам демократических партий, занявших ведущие позиции по итогам голосования, но одновременно не исключает, что в итоге все-таки возникнет патовая ситуация. В таком случае глава республики готова рассмотреть вопрос о создании правительства профессионалов или о проведении новых, внеочередных, выборов в парламент.
Официальные результаты субботнего голосования сообщат члены Центральной избирательной комиссии утром в воскресенье.
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