ВОЗ призвала не полагаться на амулеты для защиты от коронавируса

Согласно рекомендациям ВОЗ, наилучший способ предотвратить распространение вируса и защитить себя от заболевание - соблюдать гигиену. В частности, регулярно тщательно мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащими средствами. Также при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а затем сразу выкидывать салфетку в контейнер для мусора с крышкой, а также обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. По возможности не нужно трогать руками глаза, рот и нос, а также держаться от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.