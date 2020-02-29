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ВОЗ призвала не полагаться на амулеты для защиты от коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ призвала не полагаться на амулеты для защиты от коронавируса

09:13 29.02.2020 (обновлено: 17:08 29.02.2020)
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© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники карнавала в Венеции в защитных масках
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участники карнавала в Венеции в защитных масках. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Во Всемирной организации здравоохранения призывают не полагаться на амулеты и молитвы в деле защиты от коронавируса, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"Это не подкреплено доказательствами", - заявил он в ответ на вопрос, могут ли молитвы или амулеты защитить или вылечить человека от нового коронавируса.
Согласно рекомендациям ВОЗ, наилучший способ предотвратить распространение вируса и защитить себя от заболевание - соблюдать гигиену. В частности, регулярно тщательно мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащими средствами. Также при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а затем сразу выкидывать салфетку в контейнер для мусора с крышкой, а также обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. По возможности не нужно трогать руками глаза, рот и нос, а также держаться от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
41300214
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Распространение нового коронавирусаТарик ЯзаревичВОЗ
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