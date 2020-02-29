У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус

ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Второй за неделю случай выявлен у пассажира, прилетевшего в Второй за неделю случай выявлен у пассажира, прилетевшего в Китай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", сообщает газета "Гуанмин жибао"

Согласно сообщению издания, 28 февраля заражение коронавирусом подтвердилось в уезде Линъу Нинся-Хуэйского автономного района у 37-летнего бизнесмена. Уточняется, что больной вместе с супругой 24 февраля в 13.30 (по местному времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513, около 17.00 прибыл в "Шереметьево". Вечером того же дня в 21:10 по московскому времени они вылетели рейсом SU204 в Пекин, а 25 февраля в 9:50 они прибыли во второй терминал пекинского международного аэропорта "Шоуду". На шаттле супруги добрались до третьего терминала, распечатали посадочные и провели некоторое время в зале ожидания для пассажиров бизнес-класса.

Супруги в 15.50 по местному времени вылетели рейсом CA1227 в город Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района, около 18.00 того же дня они успешно приземлились в аэропорту "Хэдун", где их встретил младший брат бизнесмена. Все это время пара носила одноразовые защитные маски, и температура их была нормальной.

В 19.03 они прибыли в Линъу, сообщили местным властям о приезде, зарегистрировались и были помещены в домашний карантин, при этом температура у них была 35,9 и 36,2 градуса.

На следующий день у мужчины температура поднялась до 37.2, его немедленно отправили в местную больницу и провели обследование органов грудной клетки, а также провели тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса. 28 февраля тесты дали положительные результаты. После подтверждения диагноза мужчина был переведен в специализированную больницу для лечения коронавируса.

При этом он сообщил, что не знаком с мужчиной, у которого также диагностировали коронавирус после возвращения из Ирана через Москву. Пока не сообщается, есть ли симптомы коронавируса у жены зараженного.

Ранее стало известно, что 26 февраля коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", китайские власти в оперативном порядке начали поиски тех, кто мог контактировать с заболевшим, и по последним данным им удалось отыскать и изолировать по меньшей мере 63 человека.

Нинся-Хуэйский автономный район имеет довольно хорошую статистику, всего за период эпидемии здесь выявили только 73 случая заражения коронавирусом, при этом 68 человек уже выздоровели, никто не умер.