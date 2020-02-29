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У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус
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РИА Новости

У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус

08:59 29.02.2020 (обновлено: 16:27 02.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лаборатория. Архивное фото
ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Второй за неделю случай выявлен у пассажира, прилетевшего в Китай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", сообщает газета "Гуанмин жибао".
Согласно сообщению издания, 28 февраля заражение коронавирусом подтвердилось в уезде Линъу Нинся-Хуэйского автономного района у 37-летнего бизнесмена. Уточняется, что больной вместе с супругой 24 февраля в 13.30 (по местному времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513, около 17.00 прибыл в "Шереметьево". Вечером того же дня в 21:10 по московскому времени они вылетели рейсом SU204 в Пекин, а 25 февраля в 9:50 они прибыли во второй терминал пекинского международного аэропорта "Шоуду". На шаттле супруги добрались до третьего терминала, распечатали посадочные и провели некоторое время в зале ожидания для пассажиров бизнес-класса.
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Супруги в 15.50 по местному времени вылетели рейсом CA1227 в город Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района, около 18.00 того же дня они успешно приземлились в аэропорту "Хэдун", где их встретил младший брат бизнесмена. Все это время пара носила одноразовые защитные маски, и температура их была нормальной.
В 19.03 они прибыли в Линъу, сообщили местным властям о приезде, зарегистрировались и были помещены в домашний карантин, при этом температура у них была 35,9 и 36,2 градуса.
На следующий день у мужчины температура поднялась до 37.2, его немедленно отправили в местную больницу и провели обследование органов грудной клетки, а также провели тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса. 28 февраля тесты дали положительные результаты. После подтверждения диагноза мужчина был переведен в специализированную больницу для лечения коронавируса.
При этом он сообщил, что не знаком с мужчиной, у которого также диагностировали коронавирус после возвращения из Ирана через Москву. Пока не сообщается, есть ли симптомы коронавируса у жены зараженного.
Ранее стало известно, что 26 февраля коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", китайские власти в оперативном порядке начали поиски тех, кто мог контактировать с заболевшим, и по последним данным им удалось отыскать и изолировать по меньшей мере 63 человека.
Нинся-Хуэйский автономный район имеет довольно хорошую статистику, всего за период эпидемии здесь выявили только 73 случая заражения коронавирусом, при этом 68 человек уже выздоровели, никто не умер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваКитайИранВ мире
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