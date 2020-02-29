Число задержанных во время беспорядков в Париже выросло до 71

Ранее сообщалось о 30 задержанных и о составлении 54 протоколов о нарушении правопорядка.

В пятницу на улице Берси, где находится вокзал, возникли беспорядки. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец. Кроме того, появились данные о пожаре рядом с вокзалом, что стало причиной эвакуации здания.