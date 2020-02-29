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Число задержанных во время беспорядков в Париже выросло до 71
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РИА Новости

Число задержанных во время беспорядков в Париже выросло до 71

08:53 29.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriСотрудник полиции на Лионском вокзале в Париже
Сотрудник полиции на Лионском вокзале в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Сотрудник полиции на Лионском вокзале в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество задержанных в ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже возросло до 71 человека, сообщает городская префектура.
Ранее сообщалось о 30 задержанных и о составлении 54 протоколов о нарушении правопорядка.
В пятницу на улице Берси, где находится вокзал, возникли беспорядки. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец. Кроме того, появились данные о пожаре рядом с вокзалом, что стало причиной эвакуации здания.
Как сообщает газета Parisien, демонстранты собрались в пятницу вечером неподалеку от AccorHotel Arena, где должен был выступать конглезский певец Фалли Ипупа (Fally Ipupa). Активисты конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго, обвиняют исполнителя в тесных связях с действующим президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабила.
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