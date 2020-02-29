В Гидрометцентре предсказали резкое потепление в Москве

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С начала марта в Москву придет резкое потепление, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В первый день весны жителей столицы ожидает дневная температура до плюс пяти градусов, а со второго по шестое марта – до плюс восьми градусов с небольшими осадками. Однако наиболее теплыми станут уже праздничные выходные.
"Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз – ночью, предположительно, ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов", - отметила Паршина в комментарии "Российской газете".
Согласно прогнозу синоптиков, температурные показатели в Москве превысят нормы первой декады марта на 6-8 градусов.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил РИА Новости, что в начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Он также отметил, что зима 2019-2020 годов может стать одной из самых теплых за всю историю наблюдений.
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