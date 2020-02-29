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Эксперты рассказали, как выбрать цветы на Восьмое марта
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как выбрать цветы на Восьмое марта

08:32 29.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. 8 марта 2018
Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. 8 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Выбирая букет в подарок на Восьмое марта, следует обратить внимание на весенние цветы - крокусы, подснежники, тюльпаны, а вот от роз лучше отказаться; продлить жизнь цветочному подарку можно с помощью секаторов и несладкой газировки, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
За зиму люди устают от роз, от важных, статусных букетов - лучше обратить внимание на весенние цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она отметила, что при выборе цветов стоит обратить внимание на их цвет.
"Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам", - пояснила эксперт, отметив, что в пожилом возрасте они "читаются" как траурные.
С коллегой согласилась и президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, отметив, что наиболее популярными цветами на Восьмое марта являются розы и тюльпаны. На популярности последних сказывается относительно невысокая, в районе 30 рублей, цена.
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"Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты", - сказала Сафронова.
Людям, которые не знают цветочного этикета и совсем не разбираются в цветах, отметила Басманова, стоит обратить внимание на пестрые или розовые розы. По ее словам, розовые оттенки подходят женщинам любого возраста, а вот красные цветы стоит дарить только возлюбленным.
Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, обратила внимание Сафронова. В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде. У роз надо смотреть на чашелистики - зеленые лепестки под бутоном - они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.
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Чтобы продлить жизнь цветов, нужно подрезать их не ножницами, а ножом или секатором - так не передавливаются капилляры, по которым вода движется к цветку. Если делать это под водой, не происходит образования воздушных тромбов, что также продлевает жизнь цветов.
"Очень хорошо цветы стоят в минеральной воде газированной", - добавила эксперт, уточнив, что речь идет не о сладких газированных напитках.
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