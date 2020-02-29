Эксперты рассказали, как выбрать цветы на Восьмое марта

Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. 8 марта 2018

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Выбирая букет в подарок на Выбирая букет в подарок на Восьмое марта , следует обратить внимание на весенние цветы - крокусы, подснежники, тюльпаны, а вот от роз лучше отказаться; продлить жизнь цветочному подарку можно с помощью секаторов и несладкой газировки, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

За зиму люди устают от роз, от важных, статусных букетов - лучше обратить внимание на весенние цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она отметила, что при выборе цветов стоит обратить внимание на их цвет.

"Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам", - пояснила эксперт, отметив, что в пожилом возрасте они "читаются" как траурные.

С коллегой согласилась и президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, отметив, что наиболее популярными цветами на Восьмое марта являются розы и тюльпаны. На популярности последних сказывается относительно невысокая, в районе 30 рублей, цена.

"Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты", - сказала Сафронова.

Людям, которые не знают цветочного этикета и совсем не разбираются в цветах, отметила Басманова, стоит обратить внимание на пестрые или розовые розы. По ее словам, розовые оттенки подходят женщинам любого возраста, а вот красные цветы стоит дарить только возлюбленным.

Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, обратила внимание Сафронова. В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде. У роз надо смотреть на чашелистики - зеленые лепестки под бутоном - они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.

Чтобы продлить жизнь цветов, нужно подрезать их не ножницами, а ножом или секатором - так не передавливаются капилляры, по которым вода движется к цветку. Если делать это под водой, не происходит образования воздушных тромбов, что также продлевает жизнь цветов.