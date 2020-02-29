Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Состояние здоровья и медицинские показатели эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess россиян находятся в норме, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме.
Попова отметила, что все вывезенные с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя "абсолютно хорошо, комфортно". "И состояние здоровья, и медицинские показатели - все у них в норме", - отметила она.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.