Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Состояние здоровья и медицинские показатели эвакуированных из Японии с круизного лайнера Анна Попова. Состояние здоровья и медицинские показатели эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess россиян находятся в норме, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус , который протекает в легкой форме.

Попова отметила, что все вывезенные с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя "абсолютно хорошо, комфортно". "И состояние здоровья, и медицинские показатели - все у них в норме", - отметила она.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.