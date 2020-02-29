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Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
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РИА Новости

Попова сообщила о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

08:19 29.02.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Состояние здоровья и медицинские показатели эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess россиян находятся в норме, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме.
Попова отметила, что все вывезенные с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя "абсолютно хорошо, комфортно". "И состояние здоровья, и медицинские показатели - все у них в норме", - отметила она.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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