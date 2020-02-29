Для приехавших из Италии карантина пока не будет, сообщила Попова

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Обязательный карантин для россиян, приехавших из Анна Попова. Обязательный карантин для россиян, приехавших из Италии , на сегодняшний день не вводится, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора

"Сегодня мы совершенно обоснованно не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии. Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под наблюдение", - сказала она.

Попова отметила, что на территории Италии сейчас находится около 30 тыс российских туристов.

Она напомнила, что наблюдаться необходимо в течение 14 дней инкубационного периода. "Нужно быть обследованным в первые дни после контакта, а это, понятно, уже получается значительно раньше, чем вы вернулись в Российскую Федерацию. По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды. Сразу после контакта, если мы знаем об этом, затем медицинское наблюдение с ежедневным измерением температуры, затем десятый и одиннадцатый или двенадцатый день в сутки или двое", - пояснила она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.