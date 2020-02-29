Попова рекомендовала россиянам сократить поездки за границу

"Так же, как и при гриппе, надо соблюдать примерно одинаковые правила: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и промывать в течение дня носовые ходы. При посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения", - подчеркнула Попова.