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Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию
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РИА Новости

Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию

08:11 29.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественную тест-систему на выявление коронавируса в понедельник отправят в Монголию, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Также эти системы были направлены в КНДР, по запросу, и в понедельник, по состоявшемуся отработанному запросу вместе с министерством иностранных дел, будут направлены в Монголию", - сказала она.
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Попова отметила, что количества производимых тест-систем достаточно не только для России, но и для поставок за рубеж.
"Мы проводим любое необходимое количество исследований. У нас есть возможность… и по обращению стран СНГ, ЕАЭС и по поручению президента РФ… мы отправляем им тест-системы", - рассказала она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
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