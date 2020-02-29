Попова: Россия отправит тест-систему по коронавирусу в Монголию

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественную тест-систему на выявление Отечественную тест-систему на выявление коронавируса в понедельник отправят в Монголию, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Также эти системы были направлены в КНДР, по запросу, и в понедельник, по состоявшемуся отработанному запросу вместе с министерством иностранных дел, будут направлены в Монголию", - сказала она.

Попова отметила, что количества производимых тест-систем достаточно не только для России, но и для поставок за рубеж.

"Мы проводим любое необходимое количество исследований. У нас есть возможность… и по обращению стран СНГ, ЕАЭС и по поручению президента РФ… мы отправляем им тест-системы", - рассказала она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.